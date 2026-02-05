أسعار النفط تنخفض 3% عند التسوية

انخفضت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة عند التسوية اليوم.

انخفاض أسعار النفط

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت “1.91” دولار، أو “2.75” بالمئة، إلى “67.55” دولارًا للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي “1.85” دولار، أو 2.84 بالمئة، إلى “63.29” دولارًا.