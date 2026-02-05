Icon

أسعار النفط تنخفض 3% عند التسوية

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
أسعار النفط تنخفض 3% عند التسوية
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة عند التسوية اليوم.

انخفاض أسعار النفط

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت “1.91” دولار، أو “2.75” بالمئة، إلى “67.55” دولارًا للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي “1.85” دولار، أو 2.84 بالمئة، إلى “63.29” دولارًا.

