أسواق الماشية في الشمالية تشهد نشاطًا متزايدًا مع قرب رمضان

تشهد أسواق الماشية في منطقة الحدود الشمالية حركة شرائية متزايدة مع اقتراب حلول شهر رمضان، في مشهد يتكرر سنويًّا خلال الأيام الأخيرة من شهر شعبان، حيث يحرص المواطنون والمقيمون على شراء الأغنام استعدادًا للشهر الفضيل، الذي تتنوع فيه الموائد الرمضانية، وتتصدر أطباق اللحوم الحمراء قائمة الأطعمة الأساسية.

وأسهمت وفرة المعروض من مختلف أنواع الأغنام المحلية والمستوردة، في تلبية احتياجات المتسوقين وإيجاد حالة من التوازن في السوق.

وفي سياق متصل، كثّف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الحدود الشمالية جولاته الرقابية والتوعوية على الأسواق والمسالخ استعدادًا لشهر رمضان، حيث تشمل الجولات 15 سوقًا للنفع العام و12 مسلخًا، بهدف ضمان بيئة صحية وآمنة للمستهلكين.

وتعمل فرق الرقابة الميدانية على مدار الساعة لمتابعة الأسواق، وضبط أي مخالفات أو تجاوزات، مع تطبيق العقوبات وفق اللوائح المعتمدة.