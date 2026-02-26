أفيليس تحقق إيرادات قدرها 664 مليون دولار ونموًا بنسبة 19% في نتائجها المالية لعام 2025

أعلنت أفيليس، شركة عالمية لتمويل وتأجير الطائرات، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لعام 2025,حيث حققت الشركة أداءً استثنائياً ونمواً مستداماً في أعمالها، مدعوماً بتوسع استراتيجي لمنصتها العالمية.

وسجّلت أفيليس، وفقاً لنتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، إيرادات إجمالية بلغت 664 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 19%، مدفوعةً بنموٍ منضبط في محفظة أصولها، وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفّرة للوقود. كما تضاعفت الأرباح قبل الضرائب مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 122 مليون دولار أمريكي.

وشهد عام 2025 توسعاً في محفظة أفيليس، لتصل إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، تم تأجيرها لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة. واستقرت القيمة الإجمالية لأصول الشركة عند 9.3 مليار دولار أمريكي. وحافظت أفيليس على معدل استخدام كامل لأسطولها بنسبة 100%، مما يعكس مرونة نموذج أعمالها، وكفاءة إدارة أصولها، ومتانة علاقاتها الاستراتيجية مع شركات الطيران حول العالم.

وأبرمت أفيليس صفقات شراء لطائرات من شركتي إيرباص من عائلة A320neo و A350F وطائرات بوينغ من طراز –8737، وذلك بهدف تعزيز محفظة أصولها المستقبلية من الطائرات الحديثة والموفرة للوقود. وستساهم هذه الخطوة في دعم النمو المستقبلي وتلبية الطلب المتزايد من العملاء على أحدث الطائرات، بما يتماشى مع طموحات المملكة العربية السعودية في أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا في قطاع الطيران.

كما عززت أفيليس، من مكانتها الائتمانية المرموقة، بحصولها على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالتي موديز (Baa2) وفيتش (BBB)، ما يعكس متانتها المالية، وانضباطها الإداري، وكفاءتها في إدارة الرافعة المالية. وفي خطوة لاحقة، نجحت الشركة في إصدار سندات غير المضمونة ذات الأولوية بقيمة 850 مليون دولار أمريكي في شهر نوفمبر الماضي، بموجب اللائحتين 144A/Reg S، وقد أسهم هذا الإصدار في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مرونتها المالية.

وقال إدوارد أوبيرن الرئيس التنفيذي لشركة “أفيليس”:”شكّل عام 2025 مرحلة مفصلية لشركتنا. حيث حققنا نتائج مالية قوية، وواصلنا في خططنا التوسعية وانتشارنا العالمي، وعززنا مكانتنا كمنصة رائدة لتأجير الطائرات تتمتع بانضباط عالٍ وبتصنيف ائتماني استثماري قوي. ويعكس هذا الأداء المتميز جودة محفظتنا الاستثمارية، ومتانة شراكاتنا مع شركات الطيران، وكذلك تركيزنا الاستراتيجي على توظيف رأس المال بمسؤولية في أصول الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية والمطلوبة بشدة. ومع استمرار نمو أسواق الطيران، تتمتع أفيليس، بموقع استراتيجي يؤهلها لمواصلة خططها التوسعية وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين، ما يُسهم في تحقيق طموحات المملكة.”

على مدار عام 2025، واصلت شركة أفيليس، في لعب دورٍ محوري في قطاع الطيران المتنامي في المملكة العربية السعودية. وقد ساهمت الشركة بشكلٍ مباشر في إطلاق وتوسيع نطاق الناقل الوطني الجديد “طيران الرياض”، وذلك عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة بوينغ -9787، والتي أصبحت بذلك أول طائرة تنضم إلى أسطول الشركة.

بالتوازي مع ذلك، أقامت أفيليس، شراكة استراتيجية مع شركة حصانة الاستثمارية . تهدف هذه الشراكة إلى توفير الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين، للدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التشغيلية لـ أفيليس، لدعم نمو الشراكات وتعزيز الأداء. وفي إطار هذه الشراكة، وافقت شركة حصانة الاستثمارية، على الاستحواذ على محفظة أولية من 10 طائرات حديثة من أفيليس.