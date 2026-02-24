Icon

“منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة Icon أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة Icon الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن Icon أمير جازان يدشّن حملة “تأكد لصحتك” Icon القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان Icon البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران Icon 4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر Icon الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل Icon الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن Icon وزير الصحة: مركز “تأكد” لا يوجد له مثيل بالشرق الأوسط.. الكشف المبكر خلال دقائق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم

أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ صباحاً
أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بجدة-
جمعت أكاديمية واس للتدريب الإخباري أكثر من 100 إعلامي وكاتب وأكاديمي ومهتمين بالمجال الإعلامي، في أمسيتها الرمضانية بجدة أمس للتعريف ببرنامج تمكين الخريجين الجامعيين للوظائف الإعلامية، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتمكين الخريجين من اكتساب المهارات المهنية والتطبيقية اللازمة للالتحاق بسوق العمل الإعلامي، وفق أحدث الممارسات المهنية والتقنيات الرقمية الحديثة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية واس للتدريب الإخباري طارق بن محمد الشيخ أن الأكاديمية تسعى إلى تعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات الداعمة لتمكين الشباب السعودي، مشيراً إلى أن برنامج تمكين الخريجين المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية يمثل خطوة نوعية لإعداد جيل إعلامي محترف قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة المحتوى الإخباري.


واستعرض الشيخ خلال الأمسبة مسارات التدريب المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية، ودورها في صناعة التحول الإعلامي وبناء القدرات الوطنية، منوهاً بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية الدي يعكس تكامل الجهود الوطنية لرفع كفاءة رأس المال البشري، وسط تركيز الأكاديمية على التدريب العملي والتطبيقي داخل بيئة إعلامية احترافية، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأفاد أن برنامج “تمكين الخريجين” يأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية لبناء جيل إعلامي محترف يمتلك أدوات العمل الصحفي والمهارات الرقمية الحديثة، مشبراً إلى أن الإقبال الكبير والحضور النوعي يعكسان الاهتمام المتزايد بتطوير رأس المال البشري في القطاع الإعلامي، فينا يركز هذا البرنامج على التدريب التطبيقي داخل بيئة إخبارية احترافية، بما يسهم في تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل، ويواكب مستهدفات تطوير القطاع الإعلامي في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
طارق الشيخ لـ”المواطن”: أكاديمية واس تصنع قادة العمل الإخباري المستقبلي

طارق الشيخ لـ”المواطن”: أكاديمية واس تصنع قادة العمل الإخباري المستقبلي


وشهدت الأمسية تفاعلاً واسعاً من الحضور، تجاه أهداف البرنامج ومساراته التدريبية، ةبيئة التدريب العملي التي توفرها الأكاديمية والمهارات المهنية التي يسعى البرنامج إلى تنميتها لدى الخريجين، بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام الرقمي.
كما تضمن الآمسبة جلسة حوارية مفتوحة أُجيب خلالها عن أسئلة واستفسارات الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأكاديمية، وجرى التأكيد على أهمية التكامل بين الجهات التدريبية وسوق العمل لضمان تأهيل كفاءات وطنية قادرة على الإبداع والمنافسة.


من جانبهم عبّر عدد من الحضور عن تقديرهم لهذه المبادرة النوعية، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه البرامج التي تربط بين التعليم الأكاديمي والتطبيق المهني، وتسهم في فتح آفاق أوسع أمام الشباب السعودي للعمل في المجالات الإعلامية المختلفة.

   

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد