أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، اختُتمت فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس في منطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، التي نظّمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإمارة منطقة الرياض، بتنظيم متكامل عكس مستوىً عاليًا من الاحترافية في الإعداد والتنفيذ.

وتوّج التنظيم هذا الاحتفاء بتسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر أداء جماعي للعرضة السعودية بمشاركة 925 مؤديًا، بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة، واستكمال إجراءات التوثيق والرصد وفق البروتوكولات الرسمية للموسوعة.

وشهدت العرضة السعودية مشاركة فنية وطنية جسّدت تلاقي الفن مع الموروث الشعبي، في مشهد اتسم بالتناغم والانضباط، وأبرز العرضة السعودية بوصفها أحد أهم عناصر الهوية الثقافية للمملكة.

ويأتي تحقيق هذا الرقم القياسي امتدادًا لجهود إبراز الموروث الوطني في صورة تنظيمية احترافية تواكب المعايير العالمية، وتعكس المكانة الثقافية للمملكة وحضورها المتجدد في المحافل الدولية.