أكثر من 31 ألف مستفيد من خدمات الإرشاد والتوعية بالمسجد النبوي في رمضان

تقدّم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للإجابة على السائلين خدماتها الإرشادية والتوعوية للزائرين والمصلين؛ بهدف تعزيز الوعي الشرعي بين قاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان.

وأوضحت الرئاسة أن عدد المستفيدين من خدماتها الإرشادية والتوعوية في مسائل العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بلغ (31004) زائرين من جنسيات متعددة، ضمن خدمات التوعية والإرشاد التي تقدمها على مدار الساعة بـ11 لغة عبر الهاتف المجاني (8001111935) وفي نقاط الخدمة الميدانية بالمسجد النبوي.

وتعدّ خدمة “إجابة السائلين” إحدى الخدمات التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين بهدف خدمة الزوار والمعتمرين والمصلين من خلال الإجابة على استفساراتهم في مسائل الزيارة، والعمرة، والحج، والأحكام الشرعية، والإرشاد الديني، والتوعية الإسلامية، كما تقدم الخدمة عبر شاشات تفاعلية، ورقميًا عبر التطبيقات الذكية.