تضمنت إجراء 36,077,343 عملية استعراض للوثائق

أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣١ مساءً
أكثر من 44 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في يناير 2026
المواطن - واس

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر يناير الماضي (44,831,914) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد، بلغ عدد العمليات المنفذة 42,258,285 عملية، تضمنت إجراء 36,077,343 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 2,573,629.

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,582,702 عملية، منها 3,460,528 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 2,094,195 عملية، و382,828 عملية منفّذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد تم إصدار 121,744 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و1,871 استفسارًا عامًا عن البصمة.

يُذكر أن الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تمكّن المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار من الاستفادة بكل سهولة وموثوقية من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية “أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة”، والوصول إلى الجهات الحكومية والخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.

