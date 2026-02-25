Icon

ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ صباحاً
المواطن - واس

سحبت ألمانيا حق الإقامة من 8232 أجنبيًا في عام 2025، بانخفاض عن 9277 حالة في العام السابق، وذلك وفقًا لرد حكومي على استجواب برلماني، بحسب وكالة الأنباء الألمانية صباح اليوم.

ويعدّ قرار الإبعاد إجراءً وقائيًا لأسباب أمنية، ويلزم الشخص المعني بمغادرة البلاد، ولا يمكن تنفيذ الترحيل فعليًا إلا بعد صدور قرار حكومي رسمي بالإبعاد.

