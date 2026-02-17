Icon

أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣١ مساءً
أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم
المواطن - واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في الرياض اليوم، أصحاب السمو والمعالي الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.
فقد أدى القسم كل من صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي نائب أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل عضو مجلس الشورى، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
كما أدى القسم، معالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف، قائلًا: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).
حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

