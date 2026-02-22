Icon

أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٧ صباحاً
أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس
المواطن - واس

وزّعت أمانة منطقة الباحة (3,500) هدية على الأهالي والزوار في عددٍ من المنتزهات والساحات والميادين العامة؛ احتفاءً بمناسبة مرور 299 عامًا على تأسيس الدولة السعودية، ضمن حزمةٍ من الفعاليات والمبادرات التي تنفذها الأمانة؛ لتعزيز أجواء الفرح، وإبراز مظاهر الاعتزاز بالهوية الوطنية.

وجاءت مبادرة توزيع الهدايا في المواقع الحيوية بمدينة الباحة والمحافظات التابعة لها، متزامنةً مع البرامج الاحتفالية التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك تزيين الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية والإنارة الجمالية، وتركيب اللوحات التعريفية والشاشات الإلكترونية التي تحمل شعار يوم التأسيس وهويته البصرية.

