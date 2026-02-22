أمانة الباحة توزّع 3500 هدية احتفاءً بيوم التأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية واجهة جدة البحرية.. احتفاء مجتمعي يجسّد الاعتزاز بيوم التأسيس ويواكب أجواء رمضان تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية
وزّعت أمانة منطقة الباحة (3,500) هدية على الأهالي والزوار في عددٍ من المنتزهات والساحات والميادين العامة؛ احتفاءً بمناسبة مرور 299 عامًا على تأسيس الدولة السعودية، ضمن حزمةٍ من الفعاليات والمبادرات التي تنفذها الأمانة؛ لتعزيز أجواء الفرح، وإبراز مظاهر الاعتزاز بالهوية الوطنية.
وجاءت مبادرة توزيع الهدايا في المواقع الحيوية بمدينة الباحة والمحافظات التابعة لها، متزامنةً مع البرامج الاحتفالية التي شهدتها المنطقة، بما في ذلك تزيين الشوارع والميادين بالأعلام الوطنية والإنارة الجمالية، وتركيب اللوحات التعريفية والشاشات الإلكترونية التي تحمل شعار يوم التأسيس وهويته البصرية.