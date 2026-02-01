أمانة الحدود الشمالية تطرح 13 فرصة استثمارية

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، 13 فرصة استثمارية في عدة مواقع، وذلك عبر منصة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.
وأوضحت بلدية محافظة رفحاء أن الفرصة المطروحة تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بمساحة (7,168.78) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة أهلية بمساحة (2,442.84) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات بمساحة (2,680.17) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات بمساحة (2,419.19) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بمساحة (2,240) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار المركبات بمساحة (4,000) متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بمساحة (2,240) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بحي الضاحية بمساحة (2,139.94) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بمساحة (880) مترًا مربعًا، إنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بحي الورود بمساحة (2,240) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل مشتل زراعي بمساحة (1,705.2) أمتار مربعة، وإنشاء وتشغيل مقهى بمساحة (1,275) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بمساحة (880) مترًا مربعًا.
ودعت المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة الاستثمارية من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية “فرص”.