بمحافظة رفحاء

أمانة الحدود الشمالية تطرح 13 فرصة استثمارية

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٨ مساءً
أمانة الحدود الشمالية تطرح 13 فرصة استثمارية
المواطن - فريق التحرير

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، 13 فرصة استثمارية في عدة مواقع، وذلك عبر منصة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

وأوضحت بلدية محافظة رفحاء أن الفرصة المطروحة تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بمساحة (7,168.78) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدرسة أهلية بمساحة (2,442.84) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات بمساحة (2,680.17) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة محروقات بمساحة (2,419.19) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بمساحة (2,240) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل مركز تقدير أضرار المركبات بمساحة (4,000) متر مربع، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بمساحة (2,240) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بحي الضاحية بمساحة (2,139.94) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بمساحة (880) مترًا مربعًا، إنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بحي الورود بمساحة (2,240) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل مشتل زراعي بمساحة (1,705.2) أمتار مربعة، وإنشاء وتشغيل مقهى بمساحة (1,275) مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة محال تجارية بمساحة (880) مترًا مربعًا.

ودعت المستثمرين وروّاد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة الاستثمارية من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية “فرص”.

