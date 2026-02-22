Icon

الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا

ضمن جهودها لتعزيز تفاعل المنطقة مع المناسبات الوطنية

أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٧ مساءً
أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا
المواطن - واس

تحتفي أمانة منطقة الرياض بيوم التأسيس بفعاليات موزعة في 61 موقعًا بمدينة الرياض ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها لتعزيز تفاعل المنطقة مع الأحداث والمناسبات الوطنية، إلى جانب تعميق أواصر الترابط المجتمعي، وترسيخ روح الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع.

ويشهد هذا العام انطلاق الفعاليات الوطنية لأول مرة في 12 موقعًا بمحيط مكاتب مدينتي المدشنة حديثًا كونها نقطة اتصال أولى بالمجتمع والمستفيدين في العاصمة الرياض، من الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحًا، في عددٍ من الحدائق والمتنزّهات العامة.

منطقة تفاعلية

وتستضيف واحات الرياض، إحدى مبادرات أمانة منطقة الرياض، في واحة التحلية “فودسفير”، وواحة التعاون “بيت الثقافة”، مجموعة من الفعاليات المصاحبة، تتضمن عروضًا وطنية تُقدَّم على مسرح التأسيس، إلى جانب منطقة تفاعلية تسرد قصة تأسيس الدولة السعودية عبر رحلة زمنية متكاملة، وتستعرض نماذج من تجارب وتضحيات الأجداد عبر قرابة ثلاثة قرون.

وتستضيف أمانة الرياض، ممثلة ببلدياتها التابعة في المحافظات والمراكز ضمن نطاق المنطقة، الزوار في قرابة 50 موقعًا مجهزة بمختلف العروض من الفعاليات في الحدائق والمتنزّهات العامة، مثل الانشطة المتنوعة بطابع احتفالي من خلال العروض التي يقدمها مسرح التأسيس، إلى جانب مناطق الضيافة التي تقدم التمور والقهوة السعودية ضمن هوية مصممة ليوم التأسيس، بما يجسد كرم الضيافة السعودية ضمن تنسيق بصري موحد.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لمبادرات أمانة منطقة الرياض في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين تجربة المستفيد، ورفع جودة الحياة في المدينة، بما ينسجم مع رؤيتها نحو أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

