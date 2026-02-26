Icon

أمانة الشرقية تطلق مبادرة “بسطة خير” في عامها الثاني

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١١ صباحاً
أمانة الشرقية تطلق مبادرة “بسطة خير” في عامها الثاني
المواطن - فريق التحرير

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس مبادرة “بسطة خير” في عامها الثاني، بمشاركة الحرفيين والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحضور وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، وعدد من المسؤولين والمهتمين، وتستمر حتى 25 رمضان الجاري، وذلك في الشاطئ بلازا بالدمام.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الأمانة في دعم وتمكين نشاط الباعة الجائلين، في خطوة نوعية نحو بناء نموذج منظم يرفع جودة التجربة ويفتح فرصًا اقتصادية أكثر استقرارًا واستدامة.

مبادرة “بسطة خير”

وتتضمن فعاليات “بسطة خير” 50 ركنًا متنوعًا تشمل أنشطة الأزياء والحرف اليدوية والعطور والعباءات والمأكولات، إضافة إلى ركن مخصص للأطفال، وركن الحناء، إلى جانب مسرح تفاعلي يقدم مسابقات وجوائز للأطفال، ومشاركة فرق شعبية تضفي أجواءً رمضانية تراثية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، أن مبادرة “بسطة خير” تمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين التنظيم والدعم، مبينًا أن الأمانة تسعى من خلالها إلى توفير مواقع مهيأة ومصرح بها، تضمن جودة الخدمات وسلامة المنتجات، وتمنح الباعة الجائلين فرصة حقيقية للنمو والاستقرار.

وأفاد أن المبادرة تسهم في رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب خلق حراك اقتصادي واجتماعي يتناغم مع شهر رمضان، كما تسهم في دعم المنتجات المحلية بما يعزز مفهوم المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.

