أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس

أكملت أمانة محافظة الطائف والبلديات المرتبطة بها استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس، حيث توشحت الشوارع والميادين ومحافظات المنطقة بالأعلام الوطنية، وأضيئت المواقع العامة والمرافق البلدية بعناصر جمالية تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية.

وشملت الأعمال رفع أكثر من (1500) علم في الطرق الرئيسة والميادين العامة، وتنفيذ ما يزيد على (100) ألف متر طولي من الإضاءة التجميلية في الطرق الحيوية والتقاطعات ومداخل المحافظات، إلى جانب تركيب لوحات تحمل هوية يوم التأسيس، وتفعيل الإضاءات المعمارية في عدد من المباني والميادين البارزة، بما يعزز المشهد الجمالي والهوية البصرية للمناسبة.

وتهدف الأمانة من خلال هذه التجهيزات إلى إبراز القيمة التاريخية ليوم التأسيس، وتعزيز مشاعر الانتماء الوطني، واستحضار العمق التاريخي للدولة السعودية، في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار وتنمية مستدامة.