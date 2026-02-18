وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان الزكاة والضريبة والجمارك تتيح للأفراد إخراج الزكاة اختياريًا عبر منصة “زكاتي” جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه الأرصاد: تنفيذ تمرين “رصد 11” لرفع الجاهزية في موسم رمضان أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي” بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة إصدار (6,026) رخصة وتصريحًا وشهادة عبر منصة “بلدي” خلال شهر يناير 2026م، في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التنمية العمرانية والاستثمارية بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة أن الرخص شملت إصدار (1,260) رخصة بناء جديدة، و(3) رخص ترميم مبانٍ، إضافة إلى (1,017) رخصة مهنية، و(225) تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة.
وبيّنت أن الخدمات تضمنت إصدار (857) قرارًا مساحيًا، و(2,664) شهادة صحية، ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات البلدية.
وأكدت الأمانة أن هذه الأرقام تعكس استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير رحلة المستفيد، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.