خلال يناير 2026

أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة "بلدي"

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ مساءً
أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي”
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة إصدار (6,026) رخصة وتصريحًا وشهادة عبر منصة “بلدي” خلال شهر يناير 2026م، في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز التنمية العمرانية والاستثمارية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن الرخص شملت إصدار (1,260) رخصة بناء جديدة، و(3) رخص ترميم مبانٍ، إضافة إلى (1,017) رخصة مهنية، و(225) تصريحًا لمزاولة الأنشطة التجارية لمدة (24) ساعة.

وبيّنت أن الخدمات تضمنت إصدار (857) قرارًا مساحيًا، و(2,664) شهادة صحية، ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات البلدية.

وأكدت الأمانة أن هذه الأرقام تعكس استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير رحلة المستفيد، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص.

