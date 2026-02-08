Icon

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
المواطن - واس

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية ثقافية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير، أحد المعالم التاريخية البارزة بالمنطقة، بما يعكس ملامح العمارة الإسلامية الأولى، ويعزز توظيف المواقع التراثية ضمن منظومة الاستثمار الحضري.

وتقع الفرصة الاستثمارية بجوار أحد المعالم التاريخية في المدينة المنورة، وتهدف إلى تطوير مرافق متكاملة تخدم الزوار، وتسهم في إبراز القيمة التاريخية للموقع، وتحويله إلى وجهة ثقافية وسياحية مستدامة.

وتشمل المرافق الاستثمارية المقترحة مركزًا ثقافيًّا، وفندقًا مستلهمًا من الطابع العمراني للمدينة المنورة، إضافة إلى مطعم ومقهى، ووحدات تجارية، ومساحات مخصصة للتجارب والفعاليات، وساحة تفاعلية، إلى جانب مرافق عامة خدمية.

وبيّنت الأمانة أن مساحة الموقع تبلغ (49,244) مترًا مربعًا، على ألا تتجاوز نسبة البناء (20%) من إجمالي المساحة، فيما تمتد مدة العقد إلى (20) سنة، مع فترة إنشاء وتجهيز تصل إلى (24) شهرًا، وفق آلية تعاقد تهدف إلى تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

