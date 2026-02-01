أمانة تبوك تخصص 13 موقعًا يضم 330 بسطة للباعة الجائلين في رمضان

خصصت أمانة منطقة تبوك 13 موقعًا موسميًا للبسطات الرمضانية في مناطق متفرقة من المدينة؛ بهدف تنظيم نشاط الباعة الجائلين خلال شهر رمضان، وتوفير مواقع ملائمة تخدم السكان والزوار وتلبي احتياجاتهم.

وأوضحت الأمانة، أن عدد البسطات في المواقع المخصصة يصل لـ330 بسطة؛ بهدف تغطية مختلف أنحاء المدينة، حيث شملت أحياءً مثل: الروضة، والقادسية، والمصيف، والريان، والخالدية، والمتنزه، والفيصلية الجنوبية، والبوادي، وسلطانة، مبينة بأن التقديم للحصول على الخدمة من خلال منصة بلدي.

وأكدت الأمانة أن الحصول على شهادة صحية سارية المفعول يعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط في هذه المواقع؛ وذلك لضمان سلامة المنتجات المقدمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة للباعة والمتسوقين على حد سواء.