القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أمانة تبوك تخصص 13 موقعًا يضم 330 بسطة للباعة الجائلين في رمضان

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٥ مساءً
أمانة تبوك تخصص 13 موقعًا يضم 330 بسطة للباعة الجائلين في رمضان
المواطن - فريق التحرير

خصصت أمانة منطقة تبوك 13 موقعًا موسميًا للبسطات الرمضانية في مناطق متفرقة من المدينة؛ بهدف تنظيم نشاط الباعة الجائلين خلال شهر رمضان، وتوفير مواقع ملائمة تخدم السكان والزوار وتلبي احتياجاتهم.
وأوضحت الأمانة، أن عدد البسطات في المواقع المخصصة يصل لـ330 بسطة؛ بهدف تغطية مختلف أنحاء المدينة، حيث شملت أحياءً مثل: الروضة، والقادسية، والمصيف، والريان، والخالدية، والمتنزه، والفيصلية الجنوبية، والبوادي، وسلطانة، مبينة بأن التقديم للحصول على الخدمة من خلال منصة بلدي.
وأكدت الأمانة أن الحصول على شهادة صحية سارية المفعول يعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط في هذه المواقع؛ وذلك لضمان سلامة المنتجات المقدمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة للباعة والمتسوقين على حد سواء.

