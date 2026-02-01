أمانة تبوك تخصص 13 موقعًا يضم 330 بسطة للباعة الجائلين في رمضان

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
خصصت أمانة منطقة تبوك 13 موقعًا موسميًا للبسطات الرمضانية في مناطق متفرقة من المدينة؛ بهدف تنظيم نشاط الباعة الجائلين خلال شهر رمضان، وتوفير مواقع ملائمة تخدم السكان والزوار وتلبي احتياجاتهم.
وأوضحت الأمانة، أن عدد البسطات في المواقع المخصصة يصل لـ330 بسطة؛ بهدف تغطية مختلف أنحاء المدينة، حيث شملت أحياءً مثل: الروضة، والقادسية، والمصيف، والريان، والخالدية، والمتنزه، والفيصلية الجنوبية، والبوادي، وسلطانة، مبينة بأن التقديم للحصول على الخدمة من خلال منصة بلدي.
وأكدت الأمانة أن الحصول على شهادة صحية سارية المفعول يعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط في هذه المواقع؛ وذلك لضمان سلامة المنتجات المقدمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومناسبة للباعة والمتسوقين على حد سواء.