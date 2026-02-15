أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة

تعمل أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، حاليًا، على تجهيز 27 سوقًا رمضانيًا في مدينة جازان وجميع المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، في إطار جهودها لدعم الأسر المنتجة وتنظيم الباعة الجائلين، وتهيئة مواقع تسوق منظمة وجاذبة تتوافق مع أجواء الشهر الفضيل.

وتسعى الأسواق الرمضانية إلى منح الأسر المنتجة الفرصة لعرض منتجاتها المتنوعة، التي تشمل المأكولات الشعبية والرمضانية، والحرف اليدوية، والمنسوجات، والعطور والبخور، وأدوات التجميل والإكسسوارات؛ بما يعكس الروح الرمضانية ويعزز التفاعل المجتمعي، كما تضفي أجواءً مميزة تلبي احتياجات الأهالي والزوار، وتدعم النشاط التجاري المحلي، بالإضافة إلى توفير فرص للأسر والمشروعات الصغيرة لزيادة دخلها خلال الموسم.

وأوضح أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، أن هذه الأسواق تأتي ضمن خطة متكاملة أعدتها الأمانة لتعزيز تجربة المتسوقين من المواطنين والمقيمين، والإسهام في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال موسم رمضان، من خلال تنظيم فعاليات وأسواق موسمية تتيح للأسر المنتجة عرض وتسويق منتجاتها في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكد حرص الأمانة على تطبيق معايير السلامة والجودة في تجهيز الأسواق، من خلال تنظيم مواقع البيع وتوفير الخدمات الأساسية، مثل: مواقف السيارات، والإضاءة، وأعمال النظافة، مشيرًا إلى أن تجهيز الأسواق الرمضانية يأتي ضمن رؤية الأمانة لتعزيز الاستثمار الاجتماعي وتنمية الاقتصاد المحلي، إلى جانب تكثيف الرقابة الصحية على المواد الغذائية، حفاظًا على سلامة المستهلكين.