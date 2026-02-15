أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لإنشاء منشأة تعليمية عالمية بـ 100 مليون ريال

وقعت أمانة منطقة جازان اليوم عقدًا استثماريًا بين شركة “ألوف التنمية” التابعة للأمانة وشركة دوم العالمية، لإنشاء منشأة تعليمية عالمية في مدينة جيزان على مساحة تبلغ (20,411) مترًا مربعًا، وباستثمار بلغ (100,000,000) ريال.

ويهدف المشروع، الذي يتضمن إنشاء مدارس رائدة في التعليم البريطاني والأمريكي، مع اعتماد دولي من “كامبريدج (Cambridge)” و”كوجنيا (Cognia)”، إلى تعزيز البنية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية بمعايير عالمية، وتقديم تجربة تعليمية متكاملة تواكب أفضل المعايير العالمية، وتعزيز جودة التعليم ورفع مستوى الخدمات التعليمية في المنطقة بما يلبي احتياجات الطلاب والطالبات ويدعم التميز الأكاديمي، ويعد أجيالًا قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا.

ويأتي هذا التوقيع استمرارًا لجهود أمانة منطقة جازان في تمكين الاستثمار النوعي وتفعيل الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص واستقطاب المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة.

وأكدت الأمانة أن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية لتطوير التعليم في المنطقة وتعزيز الكفاءات البشرية من خلال مدارس تعتمد أفضل المناهج الدولية، بما يعكس التزام الأمانة بتقديم تعليم متطور ودعم التنمية المستدامة في جازان.

وبينت أن المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير قطاع التعليم وتهيئة بيئة تعليمية مبتكرة ومستدامة تمكّن الأجيال القادمة من التميز والإبداع وتدعم التحول نحو مجتمع معرفي قائم على الجودة والكفاءة والابتكار.