أمانة جدة تدشّن أول منصة متكاملة لإدارة المخاطر

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
دشّنت أمانة محافظة جدة منصة إدارة مخاطر، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منهجية العمل المؤسسي والارتقاء بقدرات الأمانة في التعامل مع المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت المديرة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام في الأمانة، إكرام الحربي، أن المنصة توفر منظومة رقمية متكاملة لحصر المخاطر وتحديدها وتحليلها ومعالجتها ومتابعتها، إضافة إلى تقديم مؤشرات استباقية تسهم في التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، مما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستوى الجاهزية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات البلدية.
وأفادت أن إطلاق المنصة يأتي ضمن جهود أمانة جدة في تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الامتثال وتطوير أدوات إدارة المخاطر، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع البلدي وتحسين جودة الحياة.