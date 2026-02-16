Icon

خطوة تهدف إلى تعزيز منهجية العمل المؤسسي

أمانة جدة تدشّن أول منصة متكاملة لإدارة المخاطر

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٣ مساءً
أمانة جدة تدشّن أول منصة متكاملة لإدارة المخاطر
المواطن - واس

دشّنت أمانة محافظة جدة منصة إدارة مخاطر، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منهجية العمل المؤسسي والارتقاء بقدرات الأمانة في التعامل مع المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضحت المديرة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام في الأمانة، إكرام الحربي، أن المنصة توفر منظومة رقمية متكاملة لحصر المخاطر وتحديدها وتحليلها ومعالجتها ومتابعتها، إضافة إلى تقديم مؤشرات استباقية تسهم في التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، مما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستوى الجاهزية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات البلدية.

وأفادت أن إطلاق المنصة يأتي ضمن جهود أمانة جدة في تعزيز الحوكمة ورفع مستوى الامتثال وتطوير أدوات إدارة المخاطر، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع البلدي وتحسين جودة الحياة.

