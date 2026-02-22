أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة “بسطة خير”

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استقبال رغبات التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة “بسطة خير”، التي تنطلق في اليوم السابع، وتستمر حتى الـ27 من شهر رمضان.

وتستهدف “بسطة خير 2” المطلقات، والأرامل، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والأسر المنتجة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والمستفيدين من الجمعيات الخيرية.

وتمكّن هذه الفعالية المشاركين من عرض منتجاتهم في بيئة منظمة وصحية وجمالية من خلال توفير أكثر من 30 بسطة، إذ خصصت أمانة جدة موقعًا ملائمًا لاحتضان “بسطة” والمتمثل في حي السلامة، مع توفير الخدمات الأساسية من كهرباء، وإنارة، ولوحات تعريفية موحدة تعكس الهوية البصرية للمبادرة.

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بالأمانة ماجد بن عمر السلمي أن “بسطة خير” في موسمها الثاني ستشهد توسيع نطاق المشاركة، مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز العمل المجتمعي ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.