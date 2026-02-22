أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة “بسطة خير”

رئيس فلسطين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة يوم التأسيس بدء التسجيل العيني الأول لجزء من حي بني عبد الأشهل بالمدينة المنورة سلطان عُمان يهنئ الملك سلمان بمناسبة يوم التأسيس كريستيانو رونالدو: أنا أنتمي للسعودية وأريد الاستمرار هنا وظائف شاغرة في فروع عيادات النهدي أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام “يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.. فعالية ثقافية في رجال ألمع “الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان
أعلنت أمانة محافظة جدة عن استقبال رغبات التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة “بسطة خير”، التي تنطلق في اليوم السابع، وتستمر حتى الـ27 من شهر رمضان.
وتستهدف “بسطة خير 2” المطلقات، والأرامل، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والأسر المنتجة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والمستفيدين من الجمعيات الخيرية.
وتمكّن هذه الفعالية المشاركين من عرض منتجاتهم في بيئة منظمة وصحية وجمالية من خلال توفير أكثر من 30 بسطة، إذ خصصت أمانة جدة موقعًا ملائمًا لاحتضان “بسطة” والمتمثل في حي السلامة، مع توفير الخدمات الأساسية من كهرباء، وإنارة، ولوحات تعريفية موحدة تعكس الهوية البصرية للمبادرة.
وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بالأمانة ماجد بن عمر السلمي أن “بسطة خير” في موسمها الثاني ستشهد توسيع نطاق المشاركة، مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز العمل المجتمعي ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.