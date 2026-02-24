أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة

نفّذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية مشتركة جنوب المحافظة، أسفرت عن ضبط وإحالة أكثر من (5,255) قطعة وملصقًا مخالفًا داخل موقع عشوائي، جرى استغلاله في طباعة وتجهيز ملابس تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية مقلدة، وذلك ضمن جهودها لمتابعة الأنشطة غير النظامية.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية رصدت الموقع المخالف، وباشرت التعامل معه فورًا، حيث تبيّن احتواؤه على مرافق مخصصة لسكن العمالة، وأخرى للتصنيع والتخزين، إضافة إلى تجهيزات تشغيل متكاملة شملت آلات طباعة ليزر وحرارية، وآلة خياطة وتطريز صناعية، وأجهزة حاسب آلي تُستخدم في تجهيز وطباعة المنتجات المقلدة.

وبيّن أن أعمال الحصر أسفرت عن ضبط أكثر من (600) قطعة ملابس رياضية تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية عالمية مقلدة، ونحو (2,475) ملصقًا لشعارات أندية مختلفة كانت معدّة للاستخدام في عمليات الطباعة، إلى جانب (2,180) قطعة ملابس خام غير مطبوعة.

وبين أن الملابس الخام سُلّمت إلى جمعية خيرية للاستفادة منها وفق الإجراءات المتبعة، فيما أُحيلت بقية المضبوطات إلى لجنة الجرد ببلدية الجنوب الفرعية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وإتلافها وفق الأنظمة المعتمدة.

وأشار إلى أن الحملة نُفذت بدعم بلدية الجنوب، وبمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتعزيز الرقابة والامتثال للأنظمة.