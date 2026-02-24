Icon

العقال.. تاج الهوية السعودية ورمز للنخوة Icon أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة Icon ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في توقيت حرج Icon سبب خفي وراء فقدان السمع Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و78 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر فبراير Icon هيئة العقار: انتهاء مدة تسجيل العقارات في حائل والرياض الخميس المقبل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا Icon فتح التسجيل لحجاج الداخل عبر تطبيق وموقع نسك لموسم 1447هـ ابتداء من اليوم Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي Icon تتبع رقمي دقيق لرحلة ضيوف الرحمن من التأشيرة حتى العودة لضمان جودة الخدمات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم

أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٣ مساءً
أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفّذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية مشتركة جنوب المحافظة، أسفرت عن ضبط وإحالة أكثر من (5,255) قطعة وملصقًا مخالفًا داخل موقع عشوائي، جرى استغلاله في طباعة وتجهيز ملابس تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية مقلدة، وذلك ضمن جهودها لمتابعة الأنشطة غير النظامية.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش، أن الفرق الميدانية رصدت الموقع المخالف، وباشرت التعامل معه فورًا، حيث تبيّن احتواؤه على مرافق مخصصة لسكن العمالة، وأخرى للتصنيع والتخزين، إضافة إلى تجهيزات تشغيل متكاملة شملت آلات طباعة ليزر وحرارية، وآلة خياطة وتطريز صناعية، وأجهزة حاسب آلي تُستخدم في تجهيز وطباعة المنتجات المقلدة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة “بسطة خير”

أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة “بسطة خير”

أمانة جدة تدشّن أول منصة متكاملة لإدارة المخاطر

أمانة جدة تدشّن أول منصة متكاملة لإدارة المخاطر

وبيّن أن أعمال الحصر أسفرت عن ضبط أكثر من (600) قطعة ملابس رياضية تحمل شعارات أندية وعلامات تجارية عالمية مقلدة، ونحو (2,475) ملصقًا لشعارات أندية مختلفة كانت معدّة للاستخدام في عمليات الطباعة، إلى جانب (2,180) قطعة ملابس خام غير مطبوعة.

وبين أن الملابس الخام سُلّمت إلى جمعية خيرية للاستفادة منها وفق الإجراءات المتبعة، فيما أُحيلت بقية المضبوطات إلى لجنة الجرد ببلدية الجنوب الفرعية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وإتلافها وفق الأنظمة المعتمدة.

وأشار إلى أن الحملة نُفذت بدعم بلدية الجنوب، وبمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتعزيز الرقابة والامتثال للأنظمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة “بسطة خير”
السعودية

أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة...

السعودية