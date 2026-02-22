أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس

اعتمدت أمانة محافظة جدة برنامجًا متكاملًا للاحتفاء بيوم التأسيس يمتد لعدة أيام، ويشمل تزيين الطرق الرئيسة والميادين والبوابات والحدائق في مختلف أنحاء المدينة.

ويتضمن البرنامج تركيب أعلام الزينة على المحاور الحيوية، وتنفيذ إضاءات ومجسمات تحمل هوية يوم التأسيس، إلى جانب تزيين بوابات جدة وتشغيل الشاشات واللوحات الإعلانية لبث رسائل التهنئة، بما يعزز الهوية البصرية للمناسبة.



وتشمل المواقع المستهدفة عددًا من الميادين والشوارع الرئيسة والكورنيش والبوابات، وفق جدول زمني معتمد لأعمال التزيين والتركيب، كما تحتضن حديقة الأمير ماجد فعاليات ميدانية في 22 فبراير، تتضمن أركانًا للصقور والخيول والحرف اليدوية، إلى جانب أنشطة للأطفال والرسم والحناء.

وحرصت الأمانة على إيجاد برنامج يعكس العمق التاريخي ليوم التأسيس ويعزز مظاهر الفخر بالهوية الوطنية، مؤكدة تسخير الإمكانات الفنية والتشغيلية لإظهار جدة بمظهر احتفائي يليق بالمناسبة.