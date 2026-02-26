أمانة جدة تعزز الوصول إلى جدة التاريخية بـ7 مسارات نقل عام في رمضان

كشفت أمانة محافظة جدة عن جاهزية منظومة النقل العام، ممثلة في ذراعها التنفيذي “شركة مواصلات جدة”، لخدمة زوار منطقة جدة التاريخية “البلد” خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تخصيص سبعة مسارات حيوية تربط مختلف أرجاء المحافظة بقلب المنطقة التاريخية؛ لضمان وصول آمن وسلس يواكب التدفقات البشرية التي يشهدها البلد خلال الليالي الرمضانية.

حلول نقل ذكية

وأوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التشغيلية للشركة خلال موسم رمضان، لتقديم حلول نقل ذكية تحد من الازدحام المروري وتخفف الضغط على المواقف المحيطة بمنطقة “البلد”، بما يتيح للأهالي والزوار استشعار الأجواء الروحانية والتراثية دون عناء البحث عن مساحات للوقوف أو الدخول في تكدسات المركبات.

وتتوزع شبكة النقل التي هيأتها “مواصلات جدة” لتشمل مسارات إستراتيجية تنطلق من عدة نقاط رئيسة، إذ تخدم الحافلات القادمين من أحياء التيسير والخالدية وسوق الخضار المركزي، إضافة إلى المسارات الممتدة من حي المروة 3 ومستشفى الحرس الوطني، وصولًا إلى المسارات التي تربط المدينة الصناعية وحي السليمانية مباشرة بمنطقة البلد؛ مما يشكل شبكة تغطي نطاقًا واسعًا من المحافظة.

وتسعى مواصلات جدة من خلال هذه المسارات إلى إثراء تجربة زوار “جدة التاريخية” المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي (اليونسكو)، وتمكينهم من الاستمتاع بفعالياتها ومعالمها التي تضم أكثر من 650 مبنى تاريخيًا و36 مسجدًا أثريًا و5 أسواق شعبية تنبض بالحياة، عبر وسيلة نقل حديثة ومريحة تمثل البديل الأسهل للوصول إلى قلب العروس التاريخي.

ودعت أمانة محافظة جدة الزوار إلى الاستفادة من خدمات النقل الترددي والحافلات، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل الرحلات وحجز التذاكر إلكترونيًا عبر تطبيق (Jeddah Bus) أو زيارة الموقع الرسمي لشركة مواصلات جدة؛ لضمان رحلة رمضانية ميسرة وقضاء أوقات ممتعة في عبق التاريخ.