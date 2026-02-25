Icon

أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ مساءً
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
المواطن - واس

تواصل أمانة محافظة جدة تنفيذ خطتها التشغيلية لشهر رمضان، ضمن منظومة الأعمال الميدانية المعتمدة في الخطة الموسمية للرقابة والنظافة والإصحاح البيئي، وبما يواكب ارتفاع الكثافة السكانية وزيادة الأنشطة الليلية خلال الشهر الفضيل.

وبيّنت الأمانة أن نطاق أعمال النظافة يشمل تكثيف الخدمات في 965 مسجدًا ومصلى، و107 مجمعات تجارية، و30 ممشى، و602 حديقة، إضافة إلى الطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة عبر أربعة محاور رئيسة؛ بما يضمن استمرارية الخدمة في المواقع ذات الكثافة العالية، ولا سيما خلال موسم العمرة الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن.
وفي جانب الموارد سخّرت الإدارة العامة لمشاريع النظافة أكثر من 4,300 كادر ميداني وإشرافي، مدعومين بـ689 معدّة وآلية، تتضمن ضواغط نفايات، ومكانس آلية، وقلابات، ومعدات تحميل، وذلك بعد التأكد من جاهزيتها الفنية عبر برامج الصيانة الوقائية وتوفير آليات احتياطية لضمان استمرارية الأداء.

وتشمل الأعمال المنفذة ست خدمات رئيسة، تتمثل في الكنس الآلي، والكنس اليدوي والتقاط المبعثرات، ونظافة الأراضي الفضاء، وجمع ونقل النفايات المنزلية، وجمع ونقل النفايات كبيرة الحجم، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، على مدار مناوبات صباحية ومسائية، مع تفعيل فرق الطوارئ وفق الحاجة الميدانية.

وأشارت الأمانة إلى استمرار العمل في مركز المعالجة البيئية على مدار الساعة، مع تكثيف العمليات التشغيلية، ورفع جاهزية خلايا الدفن، وتعزيز الكوادر الفنية والإشرافية، وتشغيل أنظمة الموازين الإلكترونية بكامل طاقتها، لضمان انسيابية استقبال ومعالجة النفايات الواردة من مختلف نطاقات الخدمة.

وأكدت أمانة محافظة جدة أن تكثيف هذه الأعمال يأتي امتدادًا للخطة الموسمية المعتمدة، وبما يسهم في المحافظة على مستوى عالٍ من النظافة العامة، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزائرين وضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

