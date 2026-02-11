أمانة جدة تُعلن بدء التقديم على البسطات الرمضانية لعام 1447هـ

أعلنت أمانة محافظة جدة فتح باب التقديم للحصول على تصاريح البسطات الرمضانية لعام 1447هـ عبر منصة بلدي، وذلك ضمن جهودها لتنظيم الأنشطة الموسمية، وتوفير بيئة مناسبة للبائعين والمستفيدين خلال شهر رمضان.

ويتيح النظام الرقمي للتصاريح الموسمية عبر منصة بلدي إمكانية التقديم بشكل سلس دون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلدية الفرعية، حيث يمكن للمتقدمين استعراض الأنشطة المتاحة، واختيار المواقع المحددة للبسطات وفقًا لنطاق البلدية الفرعية، والاطّلاع على الاشتراطات الخاصة بكل نشاط قبل تعبئة الطلب وسداد الرسوم بعد اعتماده من البلدية.

وأوضحت الأمانة أن التقديم سيستمر حتى 10 رمضان، في المواقع المعتمدة بمنصة بلدي في نطاق البلديات الفرعية حسب الطاقة الاستيعابية لكل موقع، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل والالتزام بالتصاميم المعتمدة للبسطات والمتطلبات التنظيمية؛ لضمان تقديم الخدمات وفق المعايير المحددة.

يذكر أن الأنشطة المتاحة لهذا الموسم تشمل أكلات شعبية، وتمور وحلويات، وخردوات وإكسسوارات معدنية، فيما أتاحت الأمانة التقديم ومعرفة التفاصيل من خلال زيارة الرابط: https://balady.gov.sa/ar/services/