في مواقع متعددة بمدينة نجران

أمانة نجران تطرح 21 فرصة استثمارية مميزة

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
أمانة نجران تطرح 21 فرصة استثمارية مميزة
المواطن - فريق التحرير

طرحت أمانة منطقة نجران 21 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمدينة نجران.

وأوضحت الأمانة أنّ الفرص الاستثمارية تضمنت، إنشاء شاليهات سكنية بمتنزه الملك فهد على مساحة (20000) متر مربع، ومجمع تجاري سكني على مساحة (15150) مترًا مربعًا، ومركزًا تأهيليًا متكاملًا للأطفال ذوي الإعاقة بمخطط الروضة على مساحة (9754) مترًا مربعًا.

21 فرصة استثمارية مميزة

وتضمنت الفرص المطروحة كذلك، إنشاء وتشغيل وصيانة موقعًا للفحص الدوري للمركبات بصهبان على مساحة (6400) متر مربع، وبسطات نموذجية وأكشاك غذائية بعدد (100) في المتنزهات والحدائق والشوارع، ومشروع التخلص من النفايات الخطرة بمردم الأمانة العامة بخباش على مساحة (22500) متر مربع، إلى جانب تشغيل وصيانة تأجير ألعاب الدبابات وركوب الخيل بمتنزهي الملك فهد والأمير جلوي على مساحتي (7380) مترًا مربعًا، و(5559) مترًا مربعًا، وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة مخطط شرق المطار ب (3)، ونادٍ رياضي، ومشروع العربات المعلقة (تليفريك) بمتنزه الصفا، ومنتجع ريفي سياحي، ومحطات محروقات وتأجير لوحات دعائية، ومحطة فرز وتدوير الإطارات بصهبان.

ودعت المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطّلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق “فرص”، مشيرةً إلى موعد شراء الكراسة وتقديم العطاءات يوم 9 مارس القادم.

