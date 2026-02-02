Icon

بمحافظات بدر الجنوب وحبونا وخباش

أمانة نجران تطرح 42 فرصة استثمارية

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
أمانة نجران تطرح 42 فرصة استثمارية
المواطن - فريق التحرير

طرحت أمانة منطقة نجران 42 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمحافظات بدر الجنوب وحبونا وخباش، وذلك ضمن جهودها في تعزيز الاستثمارات بالمنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.
وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة مستوصفات طبية، ومركزًا لطب وجراحة العيون، ومركزًا لطب وتقويم وزراعة الأسنان، ومدرسة أهلية، ومطاعم ومقاهي، وملاعب رياضية، ومضمار للدراجات، وصرافات آلية، ومحطات محروقات، ومستودعات، وعربات متنقلة وأكشاك.
وأكدت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تعزز من التنمية الاقتصادية وتطوير الخدمات المقدمة بالمحافظات، داعيةً المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطّلاع على الفرص وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق “فرص”.

