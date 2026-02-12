Icon

أمر ملكي بتعيين علي بن أحمد الاحيدب رئيسًا لديوان المظالم

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٨ مساءً
أمر ملكي بتعيين علي بن أحمد الاحيدب رئيسًا لديوان المظالم
المواطن - واس

صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 260
التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين فضيلة الشيخ الدكتور / علي بن أحمد بن محمد الاحيدب رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

