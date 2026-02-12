Icon

أمر ملكي بتعيين هيثم العوهلي محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٠ مساءً
أمر ملكي بتعيين هيثم العوهلي محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء
المواطن - واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 268
التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 526 ) بتاريخ 14 / 9 / 1443هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي المهندس / هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات من منصبه.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 269
التاريخ : 24 / 8 / 1447 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 74 ) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي المهندس / هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي محافظًا لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

