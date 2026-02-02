Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأفاد التقرير، أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
وتكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

قد يهمّك أيضاً
طقس الجمعة.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

طقس الجمعة.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق

المدني: أمطار رعدية على بعض المناطق المملكة تستمر لعدة أيام

المدني: أمطار رعدية على بعض المناطق المملكة تستمر لعدة أيام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد