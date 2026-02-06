Icon

أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٠ مساءً
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم من هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، وخليص، والكامل، وبحرة، والجموم.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية تُصاحبها رياح نشطة وشديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية تساقط البَرَد وجريان السيول، إضافة إلى صواعق رعدية.

وأشار إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.

