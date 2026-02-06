أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

اليوم أول أيام موسم العقارب وبداية الربيع الواقعي ضبط مواطن رعى 14 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز مصرع 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال السحاب يعانق قمم جبال شدا الأسفل بالمخواة ويشكل لوحة إبداعية الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات
نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم من هطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: أضم، وخليص، والكامل، وبحرة، والجموم.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية تُصاحبها رياح نشطة وشديدة السرعة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية تساقط البَرَد وجريان السيول، إضافة إلى صواعق رعدية.
وأشار إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات السلامة الصادرة من الجهات المختصة.