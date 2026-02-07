Icon

أمطار متفرقة على محافظة الأحساء

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ مساءً
أمطار متفرقة على محافظة الأحساء
المواطن - فريق التحرير

هطلت صباح اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء والمراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال الأمطار مستمرة والسماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول المزيد من الأمطار -بمشيئة الله-.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، وتكون خفيفة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10 – 25 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 35 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه المضيق، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه المضيق.

وستكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 – 28كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونص يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

