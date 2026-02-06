Icon

الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية Icon لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ Icon الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم Icon سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل Icon موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي Icon القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات  Icon خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه Icon خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا Icon الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحالة تستمر حتى الساعة 11 مساءً

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
رياح نشطة على منطقة حائل

رياح نشطة على منطقة حائل

أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع سكني تجاري بحي قرطبة

أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع سكني تجاري بحي قرطبة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع سكني تجاري بحي قرطبة
السعودية اليوم

أمانة حائل تطرح فرصة استثمارية واعدة لموقع...

السعودية اليوم
رياح نشطة على منطقة حائل
السعودية اليوم

رياح نشطة على منطقة حائل

السعودية اليوم