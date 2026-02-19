أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.