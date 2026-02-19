ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي تعليم مكة يُقدّم 5000 وجبة إفطار صائم يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام في رمضان أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء هيئة العقار تُعلن بدء أعمال السجل العقاري في منطقة المدينة المنورة اشتراطات خاصة للمشاريع الإنشائية في الرياض والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين قبل 60 يومًا.. خطوة مهمة لعدم تجديد عقد الإيجار حساب المواطن: إضافة جميع التابعين شرط لعدم تأثر الأهلية الصحة: لقاح الحمى الشوكية شرط أساسي قبل أداء العمرة تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.