أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء 

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

“الأواني المنزلية القديمة” بالباحة حاضرة في الذاكرة قبيل شهر رمضان

شرطة الباحة تضبط 3 وافدين لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

“الأواني المنزلية القديمة” بالباحة حاضرة في الذاكرة قبيل شهر رمضان
