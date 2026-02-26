Icon

السعودية

أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٢ مساءً
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

