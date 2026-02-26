أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.