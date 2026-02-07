Icon

برا إلى أرمينيا أو تركيا إذا كان ذلك آمنا

أميركا تعيد نشر تحذير عاجل لرعاياها بمغادرة إيران

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
أميركا تعيد نشر تحذير عاجل لرعاياها بمغادرة إيران
المواطن - فريق التحرير

أعادت وزارة الخارجية الأميركية نشر تحذير أمني عبر صفحتها الرسمية، دعت فيه الرعايا الأمريكيين الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد برا إلى أرمينيا أو تركيا، إذا كان ذلك آمنا.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في ظل استمرار تشديد الإجراءات الأمنية داخل الأراضي الإيرانية واضطراب خدمات الاتصالات والنقل، حيث أكدت الوزارة عبر منصة “إكس” أن البلاد تشهد إغلاقات للطرق وتعطلا في وسائل النقل العام، بالإضافة إلى حجب خدمات الإنترنت الذي أعاق سبل التواصل التقليدية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها المعاد نشره أن الحكومة الإيرانية تعمد إلى تقييد الوصول إلى شبكات الاتصالات المحمولة والأرضية، فضلا عن الشبكات الوطنية للإنترنت، مما جعل التنسيق للمغادرة أمرا بالغ الصعوبة.

كما أشار التقرير إلى أن شركات الطيران لا تزال تفرض قيودا صارمة أو تقوم بإلغاء رحلاتها من وإلى إيران، مما يجعل خيار السفر الجوي غير موثوق، ويدفع بالرعايا للبحث عن منافذ برية آمنة كبديل فوري للخروج قبل تفاقم الأوضاع اللوجستية.

وفي ختام تحذيرها، حثت الوزارة المواطنين الأمريكيين على توقع استمرار انقطاعات الشبكة العنكبوتية، وضرورة التخطيط المسبق لوسائل تقنية بديلة للتواصل، مع ضرورة متابعة المستجدات الأمنية لحظة بلحظة.

وأكدت الخارجية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤوليتها في رصد التطورات الأمنية داخل إيران وحرصها التام على تأمين سلامة رعاياها، مطالبة إياهم بالتزام اليقظة التامة وتجنب مناطق التجمعات أو الطرق المغلقة حتى إتمام عملية المغادرة بنجاح.

