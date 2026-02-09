“الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري التربيع الأخير لقمر شهر شعبان يزين سماء المملكة أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة التجارة: إصدار 1,987 ترخيصًا لموسم تخفيضات رمضان القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل عميد هندسة القصيم: مركز الأمير سلطان يطور منتجات دفاعية وطنية تنافس العالمية الجامعة الإسلامية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بهوية “كود المنصات” تحطّم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها في كوريا وزير الدفاع يوقع على طائرة هوك T-165 في معرض الدفاع العالمي 2026 أنواع وثائق الملكية المعتمدة في منصة إيجار
قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، مدير السجون بمنطقة الباحة اللواء عبدالمحسن بن غالب الحربي، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنّأ سموه، اللواء الحربي بالثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.
من جانبه، عبّر اللواء الحربي عن شكره للقيادة الرشيدة –أيدها الله– على هذه الثقة الغالية، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير منطقة الباحة على ما يحظى به من دعم وتوجيه، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.