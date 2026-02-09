Icon

أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٤ مساءً
أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة
المواطن - فريق التحرير

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في مكتبه اليوم، مدير السجون بمنطقة الباحة اللواء عبدالمحسن بن غالب الحربي، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنّأ سموه، اللواء الحربي بالثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله.

من جانبه، عبّر اللواء الحربي عن شكره للقيادة الرشيدة –أيدها الله– على هذه الثقة الغالية، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير منطقة الباحة على ما يحظى به من دعم وتوجيه، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

