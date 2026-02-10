أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم سقوط طائرة ركاب في مطار العاصمة الصومالية مقديشو تعليم المدينة يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في مبادرة “الإرشاد المهني الشامل” طيران ناس يطلق برنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات الوطنية الأمن والحماية تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي في تبوك سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.5 مليارات ريال تخريج 13 ألف طالب وطالبة من جامعة القصيم برعاية أمير المنطقة “حصين” منظومة وطنية موحّدة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية رصد مخالفات بمحمية الإمام عبدالعزيز الملكية.. إشعال النار ودخول مركبات للفياض عبدالرحمن الهزاع مديرًا عامًا لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته في وفاة معالي الأستاذ محمد بن عبدالله السويلم -رحمه الله- وذلك في زيارة مقر العزاء بمدينة الرياض.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما أعربت أسرة السويلم عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.