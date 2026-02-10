أمير الرياض يعزي في وفاة محمد السويلم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته في وفاة معالي الأستاذ محمد بن عبدالله السويلم -رحمه الله- وذلك في زيارة مقر العزاء بمدينة الرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة السويلم عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.