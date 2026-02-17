أمير تبوك يطّلع على حملة رمضان لـ “جود الإسكان” بالمنطقة

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك، على عرض عن حملة رمضان لهذا العام بعنوان “الجود منا وفينا” التابعة لمبادرة جود الإسكان، إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) الهادفة إلى تمكين الأسر المستحقة من الحصول على السكن الملائم وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، يزيد بن خالد الرشيد، يرافقه المدير التنفيذي للحملة، فارس بن علي المحيميد، وبحضور أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف.

واستمع سموه إلى شرحٍ حول مستهدفات الحملة وخططها التنفيذية، وما تتضمنه من برامج ومبادرات موجهة لدعم الأسر المستفيدة، إضافة إلى استعراض ما تحقق من مخرجات حملة “جود المناطق” خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في توفير الإسكان لعددٍ من المستفيدين عبر التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والجهات الداعمة.

وأشاد سموه بما حققته حملة “جود المناطق” بوصفها نموذجًا فاعلًا في العمل المجتمعي والتكاملي، حاثًا على مواصلة تطوير المبادرات الإسكانية لتحقيق مستهدفات الحملة، وتعزيز جودة الحياة للأسر المستفيدة في المنطقة.