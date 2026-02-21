Icon

شواهد على مسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة

أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس

السبت ٢١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٩ مساءً
أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس
المواطن - فريق التحرير

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك،باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ” حفظهما الله ” بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق 22 من شهر فبراير كل عام.

ونوه سموه بما تحمله ذكرى يوم التأسيس من شواهد على مسيرة وطن عظيم قام على أساس وعقيدة راسخة، جعلت من المملكة العربية السعودية عنوانًا لأهم ملحمة توحيد ونماء وتكاتف منذ ثلاثة قرون، وحتى عهدنا الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقال سموه : نستلهم في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – مؤسس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون وصولاً إلى العهد الزاهر والميمون بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – والذي شهدت فيه المملكة تطور ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ وكذلك الحرص على كل مايهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم.

وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.

