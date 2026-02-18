Icon

أمير تبوك يُدشِّن حملة “الجود منا وفينا” لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ مساءً
أمير تبوك يُدشِّن حملة “الجود منا وفينا” لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة
المواطن - فريق التحرير

دشّن صاحب السمو الملكي فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حملة “الجود منا وفينا” والهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين بكل يسر وموثوقية.

وتسعى حملة “الجود منا وفينا” إلى إشراك إمارات المناطق وتوحيد جهودهم لتحقيق الأثر المستهدف من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد الحاجة للمساكن وتحقيق الاستقرار الأسري لهم.

من جانبه، أعرب معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على مساهمته ودعمه السخي للحملة التي تعزز من تمكين الأسر المستحقة للمسكن، حيث أسهمت منصة جود الإسكان التي هي إحدى مبادرات مؤسسة سكن منذ انطلاقها في توفير أكثر من 50 ألف وحدة سكنية استفاد منها أكثر من 200 ألف مستفيد من الأسر المستحقة ومنحهم الاستقرار من خلال المساهمات المجتمعية من أفراد المجتمع ومؤسساته.

يذكر أن منصة جود الإسكان من خلال حملتها الجود منا وفينا تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة في دعم الأسر المستحقة للإسكان التنموي.

