“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الدرعية بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان رصد مجرة “دولاب الهواء” في سماء السهلة جنوب رفحاء برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه تدشّن منصة مقاييس إشراق التفاعلية أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لإنشاء منشأة تعليمية عالمية بـ 100 مليون ريال المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية.
وهنأ سمو أمير منطقة الرياض، سمو الأمير راكان بن سلمان بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه محافظًا للدرعية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.