أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الدرعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية.

وهنأ سمو أمير منطقة الرياض، سمو الأمير راكان بن سلمان بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه محافظًا للدرعية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد.