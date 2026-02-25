أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار

شارك صاحبُ السموِّ الملكيِّ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أبناءَه الأيتام مأدبةَ الإفطار، وذلك في منزل سموه بمدينة بريدة اليوم، في عادةٍ سنويةٍ يحرص عليها خلال شهر رمضان المبارك؛ تأكيدًا لاهتمامه الدائم بهذه الفئة الغالية ومشاركتهم أجواء الشهر الفضيل.

وتبادل سموه الأحاديثَ الودية مع الأبناء، واطمأن على أحوالهم الدراسية والمعيشية، حاثًّا إياهم على الجد والاجتهاد، ومواصلة التفوق والتميز، مؤكدًا أن الوطن يعتز بهم ويعوّل عليهم في بناء مستقبلٍ مشرقٍ بإذن الله.

وتجسّد هذه المبادرة الإنسانية حرص سموه على تعزيز قيم التكافل والتراحم، وترسيخ معاني الأبوة والاهتمام، بما يعكس ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عنايةٍ كبيرةٍ برعاية الأيتام وتمكينهم، ودمجهم في المجتمع؛ ليكونوا عناصر فاعلةً ومؤثرةً في مسيرة التنمية.