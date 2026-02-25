Icon

معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء Icon أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار Icon مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان Icon أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر Icon توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة Icon “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال Icon حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان Icon شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 Icon الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم

أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢١ مساءً
أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شارك صاحبُ السموِّ الملكيِّ الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أبناءَه الأيتام مأدبةَ الإفطار، وذلك في منزل سموه بمدينة بريدة اليوم، في عادةٍ سنويةٍ يحرص عليها خلال شهر رمضان المبارك؛ تأكيدًا لاهتمامه الدائم بهذه الفئة الغالية ومشاركتهم أجواء الشهر الفضيل.

قد يهمّك أيضاً
التميمي راعيًا رئيسيًّا لحملة “مليون إفطار صائم” للحد من الحوادث قبل الإفطار

التميمي راعيًا رئيسيًّا لحملة “مليون إفطار صائم” للحد من الحوادث قبل الإفطار

5 مواصفات صحية في طبق الإفطار الرمضاني

5 مواصفات صحية في طبق الإفطار الرمضاني

وتبادل سموه الأحاديثَ الودية مع الأبناء، واطمأن على أحوالهم الدراسية والمعيشية، حاثًّا إياهم على الجد والاجتهاد، ومواصلة التفوق والتميز، مؤكدًا أن الوطن يعتز بهم ويعوّل عليهم في بناء مستقبلٍ مشرقٍ بإذن الله.

وتجسّد هذه المبادرة الإنسانية حرص سموه على تعزيز قيم التكافل والتراحم، وترسيخ معاني الأبوة والاهتمام، بما يعكس ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عنايةٍ كبيرةٍ برعاية الأيتام وتمكينهم، ودمجهم في المجتمع؛ ليكونوا عناصر فاعلةً ومؤثرةً في مسيرة التنمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد