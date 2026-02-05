Icon

وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور Icon ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس Icon بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة Icon للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمين منطقة الرياض يفتتح مبنى بلدية حوطة سدير

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ مساءً
أمين منطقة الرياض يفتتح مبنى بلدية حوطة سدير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف, أمين منطقة الرياض، مبنى بلدية حوطة سدير، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظة المجمعة والمراكز التابعة لها، في خطوة تهدف إلى دعم البيئة التشغيلية للعمل البلدي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان.

ويبلغ إجمالي مساحة مبنى البلدية نحو 3000 متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، حيث اطّلع سموه على مرافق المبنى والتجهيزات التشغيلية والخدمات البلدية المقدمة، واستمع إلى شرح عن آليات العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تقديم خدمات بلدية أكثر تكاملًا.

قد يهمّك أيضاً
أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية

أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية

رسالة مواطن لأمين الرياض: وقفات مع شركات الصيانة ومراقبي الطرق!

رسالة مواطن لأمين الرياض: وقفات مع شركات الصيانة ومراقبي الطرق!

وشاهد سموه عرضًا حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال البلدية وخطط تطوير الخدمات في نطاقها الإشرافي، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراكز التابعة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود سمو أمين منطقة الرياض لتعزيز المتابعة الميدانية لأعمال البلديات، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وتحسين تجربة المستفيدين، بما ينسجم مع توجهات التنمية المتوازنة في المحافظات التابعة للمنطقة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد