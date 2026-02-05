أمين منطقة الرياض يفتتح مبنى بلدية حوطة سدير

وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية
افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف, أمين منطقة الرياض، مبنى بلدية حوطة سدير، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظة المجمعة والمراكز التابعة لها، في خطوة تهدف إلى دعم البيئة التشغيلية للعمل البلدي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان.
ويبلغ إجمالي مساحة مبنى البلدية نحو 3000 متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، حيث اطّلع سموه على مرافق المبنى والتجهيزات التشغيلية والخدمات البلدية المقدمة، واستمع إلى شرح عن آليات العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تقديم خدمات بلدية أكثر تكاملًا.
وشاهد سموه عرضًا حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال البلدية وخطط تطوير الخدمات في نطاقها الإشرافي، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراكز التابعة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود سمو أمين منطقة الرياض لتعزيز المتابعة الميدانية لأعمال البلديات، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وتحسين تجربة المستفيدين، بما ينسجم مع توجهات التنمية المتوازنة في المحافظات التابعة للمنطقة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
دشّن صاحب السمو الأمير
د. فيصل بن عيّاف أمين منطقة الرياض ، مبنى بلدية #روضة_سدير خلال زيارته واطّلع على مرافقه وخدماته التشغيلية كما دشّن عددًا من المشاريع التنموية والتقى الأهالي ووقف على منظومة العمل البلدي والخدمات المقدمة، ضمن متابعة كفاءة الأداء وتعزيز جودة الحياة. pic.twitter.com/3GpUR1KiHW
— روضة سدير (@sudayr1) February 5, 2026