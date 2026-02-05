أمين منطقة الرياض يفتتح مبنى بلدية حوطة سدير

افتتح صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف, أمين منطقة الرياض، مبنى بلدية حوطة سدير، وذلك ضمن جولته التفقدية لمحافظة المجمعة والمراكز التابعة لها، في خطوة تهدف إلى دعم البيئة التشغيلية للعمل البلدي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان.

ويبلغ إجمالي مساحة مبنى البلدية نحو 3000 متر مربع، ويتكون من أربعة أدوار، حيث اطّلع سموه على مرافق المبنى والتجهيزات التشغيلية والخدمات البلدية المقدمة، واستمع إلى شرح عن آليات العمل ومستوى الجاهزية التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تقديم خدمات بلدية أكثر تكاملًا.

وشاهد سموه عرضًا حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال البلدية وخطط تطوير الخدمات في نطاقها الإشرافي، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراكز التابعة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود سمو أمين منطقة الرياض لتعزيز المتابعة الميدانية لأعمال البلديات، ورفع كفاءة الخدمات البلدية، وتحسين تجربة المستفيدين، بما ينسجم مع توجهات التنمية المتوازنة في المحافظات التابعة للمنطقة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.