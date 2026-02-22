Icon

أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة

وسط حضور لافت من العائلات والزوار

أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٦ صباحاً
أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة
المواطن - واس

احتفى أهالي منطقة الباحة بيوم التأسيس في أجواء وطنية مبهجة، جسدت عمق الانتماء والاعتزاز بتاريخ المملكة، وذلك من خلال فعاليات متنوعة أُقيمت في عدد من المواقع الحيوية، من أبرزها المنطقة المركزية وممشى الحاوية، وسط حضور لافت من العائلات والزوار من مختلف الفئات العمرية.

وشهدت مواقع الاحتفال حضورًا كبيرًا للمواطنين والمقيمين الذين حرصوا على ارتداء الأزياء التراثية، حيث تزين الرجال والشباب باللباس التقليدي الذي يعكس هوية المنطقة وأصالتها، فيما ظهرت النساء والفتيات والأطفال بأزياء تراثية متنوعة تمثل موروث المملكة الثقافي الغني، في مشاهد جسدت الفخر بالهوية الوطنية وتاريخها الممتد.

يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية

محال بيع السواك في الباحة تشهد انتعاشًا موسميًا خلال رمضان

وتضمنت فعاليات المناسبة برامج وأنشطة متعددة، شملت عروضًا فلكلورية شعبية، وأركانًا للأسر المنتجة، وتجارب حية للمهن والحرف التقليدية، إضافة إلى عروض فنية وثقافية ومسابقات ترفيهية موجهة للأطفال والعائلات، مما أضفى أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية والتفاعل المجتمعي.

