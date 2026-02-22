أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمناسبة يوم التأسيس عبر المنافذ الدولية صيام كبار السن.. نصائح مهمة ومخاطر صحية يجب الحذر منها قصر الكوت في الخرج.. شاهد شامخ من الدولة السعودية الأولى إمارة الباحة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً بذكرى يوم التأسيس نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك
احتفى أهالي منطقة الباحة بيوم التأسيس في أجواء وطنية مبهجة، جسدت عمق الانتماء والاعتزاز بتاريخ المملكة، وذلك من خلال فعاليات متنوعة أُقيمت في عدد من المواقع الحيوية، من أبرزها المنطقة المركزية وممشى الحاوية، وسط حضور لافت من العائلات والزوار من مختلف الفئات العمرية.
وشهدت مواقع الاحتفال حضورًا كبيرًا للمواطنين والمقيمين الذين حرصوا على ارتداء الأزياء التراثية، حيث تزين الرجال والشباب باللباس التقليدي الذي يعكس هوية المنطقة وأصالتها، فيما ظهرت النساء والفتيات والأطفال بأزياء تراثية متنوعة تمثل موروث المملكة الثقافي الغني، في مشاهد جسدت الفخر بالهوية الوطنية وتاريخها الممتد.
وتضمنت فعاليات المناسبة برامج وأنشطة متعددة، شملت عروضًا فلكلورية شعبية، وأركانًا للأسر المنتجة، وتجارب حية للمهن والحرف التقليدية، إضافة إلى عروض فنية وثقافية ومسابقات ترفيهية موجهة للأطفال والعائلات، مما أضفى أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية والتفاعل المجتمعي.