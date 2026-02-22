مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية واجهة جدة البحرية.. احتفاء مجتمعي يجسّد الاعتزاز بيوم التأسيس ويواكب أجواء رمضان تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية
احتفل أهالي منطقة الحدود الشمالية بارتداء الأزياء التراثية في الشوارع والحدائق العامة والمتنزهات والمجمعات التجارية، وذلك بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، في مشهد يعكس الاعتزاز بالجذور التاريخية والهوية الوطنية.
ويجسد يوم التأسيس ذكرى قيام الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م، بصفته محطة تاريخية مفصلية أسست لمرحلة من الاستقرار والوحدة، ورسخت القيم السياسية والاجتماعية التي قامت عليها الدولة.
وشهدت المتنزهات والساحات العامة في مدن المنطقة، تتقدمها عرعر، حضورًا لافتًا من الأسر والأطفال الذين ارتدوا الملابس التقليدية التي تمثل أزياء المنطقة الشمالية وغيرها من مناطق المملكة.
ويمثل يوم التأسيس فرصة لتعزيز الوعي بتاريخ الوطن العريق، وترسيخ قيم الانتماء والفخر في نفوس الأجيال، وتعكس عمق الإرث الحضاري للمملكة.