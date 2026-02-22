Icon

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 سلة غذائية في الجزيرة السودانية Icon أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس Icon الجوازات تحتفي بيوم التأسيس في المنافذ الدولية Icon واجهة جدة البحرية.. احتفاء مجتمعي يجسّد الاعتزاز بيوم التأسيس ويواكب أجواء رمضان Icon تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن Icon أهالي الباحة يحتفون بيوم التأسيس وسط أجواء تراثية مميزة Icon سلمان للإغاثة يختتم توزيع أكثر من 23 ألف كرتون من التمر في حضرموت Icon حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس Icon وزارة الداخلية تستكمل مبادرتها النوعية “مكان التاريخ” لإحياء مواقعها التاريخية Icon برعاية وزير الإعلام.. واس تطلق النسخة الرقمية لمعرض تاريخ الدولة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٥ صباحاً
أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

احتفل أهالي منطقة الحدود الشمالية بارتداء الأزياء التراثية في الشوارع والحدائق العامة والمتنزهات والمجمعات التجارية، وذلك بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، في مشهد يعكس الاعتزاز بالجذور التاريخية والهوية الوطنية.

ويجسد يوم التأسيس ذكرى قيام الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م، بصفته محطة تاريخية مفصلية أسست لمرحلة من الاستقرار والوحدة، ورسخت القيم السياسية والاجتماعية التي قامت عليها الدولة.

قد يهمّك أيضاً
تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن

تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن

حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس

حرس الحدود يقيم عروضًا برية وبحرية احتفاءً بيوم التأسيس

وشهدت المتنزهات والساحات العامة في مدن المنطقة، تتقدمها عرعر، حضورًا لافتًا من الأسر والأطفال الذين ارتدوا الملابس التقليدية التي تمثل أزياء المنطقة الشمالية وغيرها من مناطق المملكة.

ويمثل يوم التأسيس فرصة لتعزيز الوعي بتاريخ الوطن العريق، وترسيخ قيم الانتماء والفخر في نفوس الأجيال، وتعكس عمق الإرث الحضاري للمملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس
السعودية اليوم

أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم...

السعودية اليوم
تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق التاريخ ويستحضر أمجاد الوطن
السعودية اليوم

تبوك تحتفي بـ يوم التأسيس بفرح يعانق...

السعودية اليوم
أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس
السعودية اليوم

أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها...

السعودية اليوم
المخطوطات في عهد التأسيس.. شاهد حي على الإرث الثقافي والعلمي للدولة السعودية
السعودية اليوم

المخطوطات في عهد التأسيس.. شاهد حي على...

السعودية اليوم
وادي حنيفة في يوم التأسيس.. على ضفافه سيرةٌ تُروى
السعودية اليوم

وادي حنيفة في يوم التأسيس.. على ضفافه...

السعودية اليوم
ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية
السعودية اليوم

ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا
السعودية اليوم

أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر...

السعودية اليوم
يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر”
السعودية اليوم

يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة...

السعودية اليوم