أهالي الشمالية يحتفون بالأزياء التراثية في يوم التأسيس

احتفل أهالي منطقة الحدود الشمالية بارتداء الأزياء التراثية في الشوارع والحدائق العامة والمتنزهات والمجمعات التجارية، وذلك بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، في مشهد يعكس الاعتزاز بالجذور التاريخية والهوية الوطنية.

ويجسد يوم التأسيس ذكرى قيام الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م، بصفته محطة تاريخية مفصلية أسست لمرحلة من الاستقرار والوحدة، ورسخت القيم السياسية والاجتماعية التي قامت عليها الدولة.

وشهدت المتنزهات والساحات العامة في مدن المنطقة، تتقدمها عرعر، حضورًا لافتًا من الأسر والأطفال الذين ارتدوا الملابس التقليدية التي تمثل أزياء المنطقة الشمالية وغيرها من مناطق المملكة.

ويمثل يوم التأسيس فرصة لتعزيز الوعي بتاريخ الوطن العريق، وترسيخ قيم الانتماء والفخر في نفوس الأجيال، وتعكس عمق الإرث الحضاري للمملكة.