أهالي العُلا يحتفون بيوم التأسيس في أجواء وطنية تُبرز الاعتزاز بتاريخ الدولة

احتفى أهالي محافظة العُلا بذكرى مرور 299 عامًا على تأسيس الدولة السعودية في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية، من خلال فعاليات متنوعة أُقيمت في عددٍ من المواقع، بحضورٍ لافت من مختلف أفراد المجتمع.

وجسّدت الفعاليات معاني الانتماء والولاء للوطن، مستعرضةً محطاتٍ من تاريخ الدولة السعودية، عبر عددٍ من الأنشطة التي شملت ممر تاريخ الدولة السعودية، وأركان الحرف اليدوية، والمأكولات التقليدية، إلى جانب الخيمة الرمضانية، وورش عمل الأطفال، والمسيرة الوطنية، في مشهدٍ تفاعلي يعكس ارتباط المجتمع بإرثه التاريخي والثقافي.

وتطرّقت الفعاليات إلى المكانة التاريخية التي تحتلها محافظة العُلا، بوصفها شاهدًا حضاريًا على مراحل تطور المملكة ونهضتها في مختلف المجالات، بما تمتلكه من عمق تاريخي وموروث ثقافي.

وتأتي هذه الفعاليات التي نظّمتها الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ضمن مظاهر الاحتفاء بيوم التأسيس، التي تعبّر عن الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، وتعزز من حضور القيم الوطنية في وجدان أفراد المجتمع.