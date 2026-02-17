أول ليالي رمضان.. أجواء روحانية تحفّ قاصدي المسجد النبوي في صلاة التراويح

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أدَّى جموع المصلين اليوم صلاة العشاء وصلاة التراويح في المسجد النبوي، في أول ليالي شهر رمضان لهذا العام 1447هـ، وسط أجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة، وتكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي.
وأمَّ المصلين في صلاة العشاء والتسليمات الثلاث الأولى من صلاة التراويح فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، فيما أمَّهم في التسليمتين الأخيرتين وصلاة الشفع والوتر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بهرجي.
وأكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استعداداتها وفق خطتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاستقبال المصلين، إذ جرى تهيئة ساحات المسجد النبوي والتوسعات وفرشها بالسجاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توافدت، إلى جانب توفير مياه سقيا زمزم، وتجهيز مختلف الخدمات المساندة.
وتسعى الهيئة إلى توفير أفضل الخدمات للزوار والمصلين، بما يمكّنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.