إحباط محاولة تهريب أكثر من 218 ألف حبة محظورة مُخبأة في إرسالية دهانات

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب 218,280 حبة خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ضُبطت مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة حمود الحربي أنه وردت إرسالية “دهانات” عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، ضُبطت تلك الكمية من الحبوب مُخبأةً داخل الإرسالية.

وأكّد الحربي أن (زاتكا) عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب؛ تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)؛ حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.